Advertisement

لبنان

حادثة مأسوية في الضنية.. ماذا جرى بين سوريّ ووالدته؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1406276-638911571474610097.jpeg
Doc-P-1406276-638911571474610097.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال عائلي في بلدة عزقي محلة الوادي قضاء الضنية بين الشاب السوري "ص.ص." وأهل خطيبته، حيث أقدم خلاله على إشهار سلاح صيد.
Advertisement
 
 
وأثناء محاولته إطلاق النار، تدخلت والدته في محاولة لمنعه فانطلقت رصاصة عن طريق الخطأ أصابته مباشرة في صدره.
 
 
وجرى نقل المُصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الحكومي في القبة لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وعلى الفور، حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
مواضيع ذات صلة
حادثة مأسوية في تول.. هكذا فقد "رفيق" حياته
lebanon 24
19/08/2025 02:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير في الضنية يُسفر عن 4 إصابات
lebanon 24
19/08/2025 02:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حادث مأسوي يُنهي حياة طفلة!
lebanon 24
19/08/2025 02:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلد عربي.. وفاة مأسوية لحكم
lebanon 24
19/08/2025 02:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-08-18
16:58 | 2025-08-18
16:55 | 2025-08-18
16:40 | 2025-08-18
16:25 | 2025-08-18
16:13 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24