حادثة مأسوية في الضنية.. ماذا جرى بين سوريّ ووالدته؟

وقع إشكال عائلي في بلدة عزقي محلة الوادي بين الشاب السوري "ص.ص." وأهل خطيبته، حيث أقدم خلاله على إشهار سلاح صيد.

Advertisement

وأثناء محاولته إطلاق النار، تدخلت والدته في محاولة لمنعه فانطلقت رصاصة عن طريق الخطأ أصابته مباشرة في صدره.



وجرى نقل المُصاب على وجه السرعة إلى في لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.



وعلى الفور، حضرت إلى المكان وباشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.