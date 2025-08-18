حرب "الخطوة خطوة" قيد الانطلاق

Advertisement

كتب في" الجمهورية":من الواضح أنّ على وشك الدخول في مواجهة ديبلوماسية عنيفة مع ، عنوانها: الخطوة خطوة. وخلالها، من المرجح أنّها سترفع الحرارة العسكرية، لتكون لها اليد الطولى وتفرض خياراتها الديبلوماسية.ويحاول برّاك ونائبته وسائر الوسطاء كتابة «شيفرة »ديبلوماسية يقبلها الطرفان. ومهمتهم ليست سهلة، وهي تتلخص في إيجاد«تسلسل أحداث » يحقق الحدّ الأدنى من ضمانات لكل طرف، من دون أنيشعر بأنّه قدّم أكثر مما حصل عليه. ويتخيّل بعض الخبراء حلاً يقوم على تنفيذ«مراحل مزدوجة » صغيرة بتطبيق السيناريو الآتي أو ما يشابهه:المرحلة الأولى: لبنان يفكّك قواعد عدة ل «الحزب »، في مناطق معينة، فيما توقف إسرائيل عملياتها الحربية لفترة تجريبية.المرحلة الثانية: لبنان يُسجّل تقدماً في سحب سلاح الحزب، وإسرائيل تبدأ بالاانسحاب جزئياً من المواقع التي بقيت فيها.المرحلة الثالثة: لبنان يدخل في تنفيذ الجدول لتسليم السلاح بكامله،وإسرائيل تبدأ محادثات جدّية حول تبادل الأسرى والترتيبات الأخيرة.هذا السيناريو ربما يكون نظرياً وصعب التنفيذ، لأنّ لبنان الرسمي سيحاول جاهداً فرملة تنازلاته تجنّباً للرضوخ للشروط ، وتجنّباً للتصادم الكبير مع " ".وفي المقابل، ستمارس إسرائيل عمليات الابتزاز القصوى لإجبار لبنان على الرضوخ. ولذلك، بات النزاع بين لبنان وإسرائيل يدور في جوهره حول: «مَن الأقوى... والأذكى، والأقدر على تحمّل عضّ الأصابع القاسي، ولا يصرخ!