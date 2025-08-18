جورج عبدالله "لن يكون جزءاً من أي حزب"

Advertisement

كتب علي ضاحي في" الديار": منذ 25 الماضي ودارة عائلة المناضل الاممي اللبناني عبدالله في القبيات تغص بالمهنئين والزوار من مختلف المناطق .وينسق شقيقه روبير المواعيد مع الناس والاعلاميين، في حين لا يغلق عبدالله بابه امام احد لكثرة الزوار وحماستهم لرؤيته.ووفق المحيطين بعبدالله، يؤكد انه متمسك بخياراته السياسية الداعمة لفلسطين والرافضة للاحتلال الصهيوني، ويؤكد تمسكه وتحالفه مع الخط المقاوم للاحتلال وبالطرق المناسبة والمتوافرة.ورغم التساؤلات عن مشاريعه المستقبلية والسياسية وهل سيكون جزءاً من الحزب الشيوعي اللبناني او اي حزب آخر، يكشف المقربون من عبدالله انه لن يكون جزءاً من اي حزب او تجمع سياسي او حزبي، وسيكون حالة سياسية مستقبلية تلتقي مع خيار مناهضة ومقاومته والرافض للتطبيع او تصفية قضية فلسطين.وعن الترشح للانتخابات النيابية، يؤكد هؤلاء ان لا شيء يمنعه من ذلك، لكنه يدرس خياراته بعناية ودقة، ويرى ان من المبكر اتخاذ اي قرار بخوض الانتخابات النيابية او الانضمام الى اي كتلة او حزب .وعن الخطر المحدق بحياته جراء التربص والاميركي به لاتهامه بقتل ديبلوماسييين فرنسي و "اسرائيلي" في العام 1982، يشير المحيطون به الى انه يقول ان الخطر عليه كأي مواطن لبناني وهو ليس افضل من اي لبناني في شيء.