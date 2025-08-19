Advertisement

لبنان

في طرابلس.. تحرش بابن الـ7 سنوات والقوى الأمنية بالمرصاد

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1406375-638911890342754509.jpeg
Doc-P-1406375-638911890342754509.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم المدعو "ن.ه" من التبعية السورية على التحرش بطفل يبلغ من العمر 7 أعوام لبناني الجنسية في محلة الشوك - أبي سمراء بطرابلس وذلك تحت التهديد بقوة السلاح، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وعلى الأثر داهمت دورية من مديرية أمن الدولة في الشمال مكان تواجد الفاعل وعملت على توقيفه. وتم تسليمه إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. تحرّش بابنة الـ9 سنوات!
lebanon 24
19/08/2025 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنوات على احتراقها.. بدء ترميم بلدية طرابلس
lebanon 24
19/08/2025 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
lebanon 24
19/08/2025 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة لاس فيغاس: اعتقال رئيس قسم في الأمن السيبراني بإسرائيل و7 آخرين مشتبه بهم في جرائم تحرش عبر الإنترنت
lebanon 24
19/08/2025 12:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24