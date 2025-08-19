في طرابلس.. تحرش بابن الـ7 سنوات والقوى الأمنية بالمرصاد

Advertisement

أقدم المدعو "ن.ه" من التبعية على التحرش بطفل يبلغ من العمر 7 أعوام لبناني الجنسية في محلة الشوك - أبي سمراء بطرابلس وذلك تحت التهديد بقوة السلاح، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الأثر داهمت دورية من في مكان تواجد الفاعل وعملت على توقيفه. وتم تسليمه إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.