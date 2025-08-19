Advertisement

لبنان

متري: لن يغيّر في موقف رئيس الحكومة أي تهجم أو تحامل

Lebanon 24
19-08-2025 | 01:53
Doc-P-1406383-638911904966290376.jpg
Doc-P-1406383-638911904966290376.jpg photos 0
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على منصة "إكس": "ما انفك رئيس الحكومة يؤكد الموقف اللبناني الواضح بشأن وقف الاعمال العدائية والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية. وبطبيعة الحال، لا يغير في موقفه شيئا اي تهجم او تحامل".
