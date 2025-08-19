توفيت بطريقة مأساوية.. العثور على جثة فتاة تحت جسر الزوق

عثر على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر تحت جسر الزوق، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة، فيما لا تزال أسباب الوفاة مجهولة حتى الساعة.

وبحسب المعلومات الأوليّة، كانت الضحية نائمة ليلاً تحت شاحنة، ولدى تحرّك السائق صباحاً، دهسها من دون أن يراها، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.وأشارت المعلومات الى أن ‫المرأة‬ كانت من الأشخاص المشرّدين الذين اعتادوا التواجد بشكل دائم تحت في ‫المنطقة‬، وغالباً ما وُجدت شبه عارية في المكان. ورغم محاولات الأجهزة المختصة المتكررة لمنعها من الإقامة هناك ونقلها إلى مراكز إيواء، إلا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل.