Advertisement

لبنان

توفيت بطريقة مأساوية.. العثور على جثة فتاة تحت جسر الزوق

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1406394-638911921153050169.jpg
Doc-P-1406394-638911921153050169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثر صباح اليوم على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر تحت جسر الزوق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة، فيما لا تزال أسباب الوفاة مجهولة حتى الساعة. 
وبحسب المعلومات الأوليّة، كانت الضحية نائمة ليلاً تحت شاحنة، ولدى تحرّك السائق صباحاً، دهسها من دون أن يراها، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.
وأشارت المعلومات الى أن ‫المرأة‬ كانت من الأشخاص المشرّدين الذين اعتادوا التواجد بشكل دائم تحت الجسر في ‫المنطقة‬، وغالباً ما وُجدت شبه عارية في المكان. ورغم محاولات الأجهزة المختصة المتكررة لمنعها من الإقامة هناك ونقلها إلى مراكز إيواء، إلا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
lebanon 24
19/08/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أن منعها من دخول الجامعة... فتاة تطعن رجلاً من الأمن بطريقة وحشية!
lebanon 24
19/08/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان حتى مفرق الزوق (التحكم المروري)
lebanon 24
19/08/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها
lebanon 24
19/08/2025 12:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-19
04:56 | 2025-08-19
04:30 | 2025-08-19
04:24 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
04:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24