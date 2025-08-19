Advertisement

لبنان

في جبل عين كفرزبد.. دوي انفجار هذه تفاصيله

Lebanon 24
19-08-2025 | 02:24
سُمع صباح اليوم دوي انفجار في جبل عين كفرزبد، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وبعد المتابعة تبين أنه ناتج عن سقوط قذيفة من الجانب السوري في منطقة مفتوحة محاذية للجبل المذكور.
 
