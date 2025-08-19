ضباب ورياح.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة.-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، ويستمر حتى يوم الخميس حيث ترتفع الحرارة تدريجيا في المناطق الداخلية والجبلية فتتخطى معدلاتها مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل فيتحول الطقس الى حار نسبيا.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بين 25 و 33، بين 24 و 32، بين 18 و 35 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة.الخميس:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها، واستقرارها في المناطق الساحلية .الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة . (الوكالة الوطنية)