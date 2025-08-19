30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
19-08-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت جمعية "اليازا" للسلامة المرورية في بيان ان "اكثر من ٤٠ قتيلا على الطرق في شهر آب، ناهيك عن الجرحى الذين عولجوا ويعالجون حتى الساعة"، ورأت أنه "رقم صادم، اذا ما استمرت وتيرته سوف يحصد
لبنان
اكثر من الف ضحية على مدى عام،
وسوف
يشكل مأساة حقيقية نتيجة عوامل ومسببات عدة".
Advertisement
وتوقفت "عند طبيعة هذه الاصطدامات المرورية بعضها غير مألوف تصاعدت وتيرتها منذ اشهر، من بينها حوادث الشاحنات والصهاريج ، بالإضافة الى حوادث الدراجات النارية فضلاً عن اجتياح السيارات المحال التجارية، ناهيك عن ظاهرة انقلاب السيارات على الطرق الساحلية والجبلية، وحالات صدم على مسالك الطرق، مع مفارقة هي عدم هطول الامطار في فصلي الربيع والصيف او عدم انقشاع في الرؤية، بل ان معظم الأسباب تعود إلى السرعة الزائدة وانتفاء المعاينة الميكانيكية وانعدام الرقابة بالإضافة الى عدم توافر الدراجين على الاوتوسترادات والمناطق الجبلية، وتكاثر ظاهرة السيارات المتهالكة على الطرق وما يستتبعها من انعدام صيانة السيارات وحسن تبديل قطع الغيار عند الاقتضاء فضلاً عن انعدام صيانة الطرق الا ما ندر وانعدام الانارة ، وتكاثر اعداد الدراجات النارية غير المسجلة وعدم تقيدها باشارات السير وبقواعد القيادة السليمة ،كلها أسباب تجتمع لتسبب هذا الكم من الحوادث بعضها قاتل كان بالامكان تحاشيها لولا توافرها في كل حين وعلى الطرق الرئيسية والفرعية كافة".
ختمت:"امام هذه المجزرة التي ترتكب في حق بعض المتهورين وتتسبب بضحايا بريئة لا ناقة ولا جمل لها بالتهور والاهمال، نناشد المعنيين تكثيف الجهود لايجاد حلول ناجعة تنقذ ارواحاً بريئة ، فمن أنقذه القدر من الحروب لا يفترض أن يكون ضحية إهمال أو تهوّر ، فالمزيد من الرقابة والرعاية تنقذ مواطناً من خطر الموت على طرق يفترض كونها أنشئت لتسهيل المرور والعبور لنزهة أو بداعي العمل، لا العبور الى الموت الذي يخطف زهرة شبابنا وفلذات أكبادنا".
مواضيع ذات صلة
بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
19/08/2025 12:21:47
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
19/08/2025 12:21:47
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
19/08/2025 12:21:47
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
19/08/2025 12:21:47
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين بري وجنبلاط.. هذه حكاية "حماية بيروت"
Lebanon 24
بين بري وجنبلاط.. هذه حكاية "حماية بيروت"
05:00 | 2025-08-19
19/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
04:56 | 2025-08-19
19/08/2025 04:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
04:30 | 2025-08-19
19/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني من طرابلس: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز التنمية في الشمال
Lebanon 24
رسامني من طرابلس: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز التنمية في الشمال
04:24 | 2025-08-19
19/08/2025 04:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح شكر القوى الأمنية والصليب الأحمر بعد حادث شقيقه
Lebanon 24
عبد المسيح شكر القوى الأمنية والصليب الأحمر بعد حادث شقيقه
04:00 | 2025-08-19
19/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-19
بين بري وجنبلاط.. هذه حكاية "حماية بيروت"
04:56 | 2025-08-19
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
04:30 | 2025-08-19
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
04:24 | 2025-08-19
رسامني من طرابلس: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز التنمية في الشمال
04:00 | 2025-08-19
عبد المسيح شكر القوى الأمنية والصليب الأحمر بعد حادث شقيقه
04:00 | 2025-08-19
الورقة الاميركية مرّت "من دون نقاش فعلي" والجيش في عين العاصفة!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 12:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24