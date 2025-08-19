30
لبنان
تسهيلات مرتقبة لرخص السير العمومية في لبنان ابتداءً من 19 آب
Lebanon 24
19-08-2025
|
03:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس إتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في
لبنان
أحمد
الموسوي
هيئة إدارة السير والآليات في الدكوانة، حيث التقى رئيس المصلحة في هيئة إدارة السير والآليات العميد نزيه قبرصلي.
وناقش الطرفان وفق بيان عن الاتحاد، "موضوع إصدار رخص السير للآليات العمومية التي سجلت بإيصال يعرف ب 99 ".
وبعد المشاورات طلب الموسوي "تسهيلات خاصة للإستحصال على رخص السير للآليات العمومية التي سجلت في الآونة الأخيرة ، ولم تحصل على رخصة سير، لاسيما أن هذه الآليات هي مصدر رزق لآلاف العاملين في قطاع النقل، وعليها التزامات قانونية لدى
الصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي ووزارة النقل".
واشار البيان الى ان العميد قبرصلي" طلب من المختصين باستصدار الرخص وضع خانة خاصة بالآليات العمومية"، ولفت الى أنه "يجب تسهيل إصدار الرخص العمومية، نظرًا لما تتحمله هذه الفئة من التزامات ومسؤوليات تتعلق بنقل وتنقل المواطنين، وبذلك يستطيع المتقدم على منصة هيئة إدارة السير والآليات الإستحصال على رخصة السير لمركبته من أي فرع من فروع هيئة إدارة السير والآليات على كافة الأراضي
اللبنانية
على أن يباشر العمل بالمنصة إبتداءً
من اليوم
الثلاثاء 19/8/2025".
في نهاية الإجتماع شكر الموسوي العميد نزيه قبرصلي على تجاوبه وعنايته بكل ما يخص قطاع النقل البري في لبنان.
