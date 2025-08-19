Advertisement

لبنان

اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1406452-638912014545771199.png
Doc-P-1406452-638912014545771199.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ في زيارة تعارف، وكانت مناسبة هنأ فيها اللواء شقير جمهورية الهند بمناسبة ذكرى إستقلالها بـ 15 آب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل السفير الأردني والقائم بالاعمال العراقي
lebanon 24
19/08/2025 14:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل سفير سلطنة عمان
lebanon 24
19/08/2025 14:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل نجل الإمام الصدر لبحث مستجدات القضية
lebanon 24
19/08/2025 14:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
lebanon 24
19/08/2025 14:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:21 | 2025-08-19
07:12 | 2025-08-19
07:09 | 2025-08-19
07:08 | 2025-08-19
07:04 | 2025-08-19
07:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24