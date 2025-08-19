Advertisement

لبنان

عطية: نؤيد حكمة الرئيس عون وتفاؤله في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:24
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  النائب سجيع عطية الذي أثنى على "تعاطي الرئيس عون وحكمته وأسلوبه الوطني، خصوصًا في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار جنوبًا والورقة الأميركية".
وقال:" لمست من الرئيس عون تفاؤلًا بالمرحلة المقبلة، ونحن نؤيده وندعمه في هذا التوجه".

 ونقل عن الرئيس عون "عزمه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على المستوى الاقتصادي والمالي، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وإصدار القوانين لمكافحة الرشوة المالية".
