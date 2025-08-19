عطية: نؤيد حكمة الرئيس عون وتفاؤله في المرحلة المقبلة

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد عون النائب الذي أثنى على "تعاطي وحكمته وأسلوبه الوطني، خصوصًا في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار جنوبًا والورقة الأميركية".وقال:" لمست من الرئيس عون تفاؤلًا بالمرحلة المقبلة، ونحن نؤيده وندعمه في هذا التوجه".ونقل عن الرئيس عون "عزمه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على المستوى الاقتصادي والمالي، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وإصدار القوانين لمكافحة الرشوة المالية".