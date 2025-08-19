Advertisement

لبنان

بشأن "اليونيفيل" و"حزب الله"... ماذا أبلغت إسرائيل الولايات المتّحدة؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 05:38
نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن وزير الخارجية الإسرائيلية قوله إن "اليونيفيل فشلت في مهمتها بمنع تمركز حزب الله جنوبي الليطاني".
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي بضرورة الإنهاء الفوري لعمليات اليونيفيل جنوبي لبنان
