أبو الحسن زار وزير الأشغال شاكراً جهوده

زار أمين سر كتلة" اللقاء " يرافقه مسؤول ملف الأشغال في مازن ، وزير الأشغال العامة والنقل فايز الرسامني في مكتبه في الوزارة.وبعد اللقاء قال :" جئت اليوم لشكر الوزير فايز الرسامني وفريق عمل الوزارة على الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تحقيق الإنماء في المناطق وعلى الجهود التي يبذلها الوزير لتطوير المرافق العامة خصوصاً وغيره من المرافق، وكانت مناسبة لعرض التحضيرات للملفات المتعلقة بالأشغال في منطقة المتن الأعلى والتي شارفت على نهايتها".