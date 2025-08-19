Advertisement

لبنان

أبو الحسن زار وزير الأشغال شاكراً جهوده

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:24
 زار  أمين سر كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن يرافقه مسؤول ملف الأشغال في المتن الأعلى مازن شقير، وزير الأشغال العامة والنقل فايز الرسامني في مكتبه في الوزارة.
 وبعد اللقاء قال أبو الحسن:" جئت اليوم لشكر الوزير فايز الرسامني وفريق عمل الوزارة على الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تحقيق الإنماء في المناطق وعلى الجهود التي يبذلها الوزير لتطوير المرافق العامة خصوصاً مطار رفيق الحريري الدولي وغيره من المرافق، وكانت مناسبة لعرض التحضيرات للملفات المتعلقة بالأشغال في منطقة المتن الأعلى والتي شارفت على نهايتها".

 
