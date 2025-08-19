قائد القطاع الغربي في اليونيفيل: ملتزمون تماما تجاه مجتمع جنوب لبنان

Advertisement

زار قائد القطاع في اليونيفيل الجنرال ديفيد كولوسي مدينة صور، والتقى المطران اسكندر والمفتي مدرار الحبال.وبحسب بيان، فقد "اكدت المرجعيات الدور الاساسي لقوات اليونيفيل بعد وقف الاعمال الحربية، واهمية وجود قوات حفظ السلام من اجل سلامة السكان و الحفاظ على الامن و الاستقرار في ".، شدد كولوسي على " قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يوميا بدعم من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات"، ولفت الى ان "هذه الخطوة تعد مناسبة جدا لضمان بيئة آمنة ومستقرة وتسهيل عودة "، مؤكدا "كيفية مساهمة وجود اليونيفيل في تعزيز التعاون بين مختلف المجتمعات المحلية وتعزيز مناخ الحوار والامن".وختم:"يظل جنود حفظة السلام ملتزمين تماما تجاه مجتمع جنوب و يعملون الامن و الاستقرار و يدعمون القوات المسلحة في انتشارها في المناطق الجنوبية، ويظل امر تنفيذ الكامل للقرار 1701 امرا بالغ الاهمية، و نحث جميع الاطراف على الامتناع عن اي اعمال قد تعرض الاستقرار الهش السائد حاليا".