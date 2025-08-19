أمن الدولة أوقفته... ينصب على الأشخاص مقابل 6000 دولار!

Advertisement

صدر عن لأمن الدولة- والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:"بنتيجة عملية رصد دقيقة، تمكنت دورية من مديرية الإقليمية في من توقيف السوري (م.ع.)، بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بإيهام أشخاص بأنه قادر على تهريبهم خارج البلاد، بحراً عبر مرفأ أو جواً عبر ، مقابل حصوله منهم على مبلغ 6000 دولار، مستخدماً تذاكر سفر مزوّرة.وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة المختص".