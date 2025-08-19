Advertisement

لبنان

أمن الدولة أوقفته... ينصب على الأشخاص مقابل 6000 دولار!

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1406486-638912080645379763.jpg
Doc-P-1406486-638912080645379763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

"بنتيجة عملية رصد دقيقة، تمكنت دورية من مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة من توقيف السوري (م.ع.)، بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بإيهام أشخاص بأنه قادر على تهريبهم خارج البلاد، بحراً عبر مرفأ طرابلس أو جواً عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مقابل حصوله منهم على مبلغ 6000 دولار، مستخدماً تذاكر سفر مزوّرة.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص".



مواضيع ذات صلة
أمن الدولة تُوقف مهرّب أشخاص ومحروقات إلى سوريا
lebanon 24
19/08/2025 20:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأونروا: مخازننا في مصر والأردن مليئة بالمواد الغذائية والأدوية ولوازم النظافة تكفي لـ 6000 شاحنة
lebanon 24
19/08/2025 20:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك.. من أوقفت "أمن الدولة"؟
lebanon 24
19/08/2025 20:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. أمن الدولة توقف مطلوباً بجرائم عدة
lebanon 24
19/08/2025 20:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:11 | 2025-08-19
13:04 | 2025-08-19
12:49 | 2025-08-19
12:33 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24