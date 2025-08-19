Advertisement

لبنان

وزير العدل عرض مع السفير البلغاري لتعزيز التعاون القضائي

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:48
 استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا على الصعيدين الحقوقي والقضائي.
وكانت حاضرة في الاجتماع مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.
