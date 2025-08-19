Advertisement

لبنان

إطلاق نار... ماذا يحدث في حيّ الشروانة في بعلبك؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 06:51
علم "لبنان 24"، أنّ الجيش داهم منزل حسن عباس جعفر في حيّ الشراونة في بعلبك.
وخلال المداهمة، سُمِعَ صوت إطلاق نار.
 
 
 
