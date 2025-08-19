في عملية خاصة.. الجيش يوقف مطلوبين في صيدا

أفادت معلومات الـLBCI أن مخابرات الجيش في أوقفت، في عملية خاصة، المطلوبين "ن. ع." و " " وهما من المجموعات المتشدّدة في .

Advertisement

وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة.