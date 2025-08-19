Advertisement

لبنان

في عملية خاصة.. الجيش يوقف مطلوبين في صيدا

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1406501-638912095544141291.jpg
Doc-P-1406501-638912095544141291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات الـLBCI أن مخابرات الجيش في صيدا أوقفت، في عملية خاصة، المطلوبين "ن. ع." و "أ. ح." وهما من المجموعات المتشدّدة في مخيم عين الحلوة.
Advertisement
 
وكانت صدرت في حقهما مذكرات توقيف على خلفية أعمال أمنيّة. 
 
 
مواضيع ذات صلة
عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا
lebanon 24
19/08/2025 20:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: مداهمات في الليلكي وشاتيلا وتوقيف مطلوبين
lebanon 24
19/08/2025 20:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"المعلومات" توقف مطلوبًا نفّذ العديد من عمليّات السّلب في جبل لبنان وبيروت
lebanon 24
19/08/2025 20:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني بعملية خاصة جنوب سوريا
lebanon 24
19/08/2025 20:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:11 | 2025-08-19
13:04 | 2025-08-19
12:49 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24