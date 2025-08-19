مباحثات بين نواف سلام ونظيره الأردني... هذا ما دار بينهما

Advertisement

أشاد نواف سلام الذي يقوم بزيارة رسمية للاردن بـ"دور بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم والوقوف إلى جانبه في كل المراحل"، واكد أنها" مواقف تاريخية واستراتيجية مقدّرة".وإعتبر ان " من عزلة إلى عزلة في العالم في ظل ما تقوم به من إجراءات في غزة والضفة الغربية".كلام سلام جاء خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء جعفر حسّان:" إن الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة، بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها"، كما نقلت وكالة الانباء الاردنية"بترا".وأضاف خلال : "نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها هو استدامة الحرب بلا نهاية مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى السَّاسة المتطرفين ، لكن الواقع كله يشير إلى سياسات تعمق الكراهية والحقد نتيجة الاستمرار بالمجازر، ولن تغفر لها شعوب العالم والمنطقة".وذكر أن " واستمراره للأراضي أمرٌ مدان"، مشددًا على "ضرورة إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل ووقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية".كما أكد "ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والاعتداءات في والتصعيد الخطير في المنطقة".وأشار إلى أن" إسرائيل تتحمل وحدها كامل المسئولية الإنسانية والقانونية عن انهيار النظام الإغاثي في غزة".وأكمل: "نحن أمام مأساة كل يوم نشاهدها في غزة، حيث التجويع والقتل والمجازر التي تتم يومياً، ويجب فتح كل المعابر لإيصال المساعدات المطلوبة لإنقاذ أهلنا وأطفال غزة".