لبنان

بعد التحقيق معه... ما الذي قاله وليم نون؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:12
قال وليم نون بعد خروجه من التحقيق في قصر العدل: "سئلت حسب الإخبار المقدم ضدي وكان كلامي واضحاً بشأن انتهاء الجزء العسكري من "حزب الله" وسنبقى نواجههم طالما يعرقلون القضاء".
وأضاف للـ"ام تي في": "العمالة أكيد مش إلنا.. إلن".
 
وأفادت "الجديد" أن النائب العام التمييزي القاضي صبوح سليمان قرر ترك وليام نون بعد استجوابه في المباحث المركزية في قصر عدل بيروت في شكوى ترتبط باثارة النعرات الطائفية. 
