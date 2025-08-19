بعد التحقيق معه... ما الذي قاله وليم نون؟

قال بعد خروجه من التحقيق في قصر العدل: "سئلت حسب الإخبار المقدم ضدي وكان كلامي واضحاً بشأن انتهاء الجزء العسكري من " " وسنبقى نواجههم طالما يعرقلون ".

وأضاف للـ"ام تي في": "العمالة أكيد مش إلنا.. إلن".

وأفادت "الجديد" أن التمييزي القاضي قرر ترك وليام نون بعد استجوابه في المباحث المركزية في قصر عدل في شكوى ترتبط باثارة النعرات الطائفية.