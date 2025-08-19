Advertisement

لبنان

محضرا ضبط بحقّ شركتين لتعبئة الغاز

Lebanon 24
19-08-2025 | 07:21
جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مراكز تعبئة الغاز في كل من وادي جيلو والبازورية والعباسية والبرغلية والزهراني وصيدا، للتثبت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية والوزن الرسمي لقوارير الغاز.
وتمّ تنظيم محضريّ ضبط بحقّ شركتين بسبب عدم الالتزام بالوزن الرسميّ.
