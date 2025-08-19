محضرا ضبط بحقّ شركتين لتعبئة الغاز

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مراكز تعبئة في كل من والبازورية والعباسية والبرغلية والزهراني وصيدا، للتثبت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية والوزن الرسمي لقوارير الغاز.

وتمّ تنظيم محضريّ ضبط بحقّ شركتين بسبب عدم الالتزام بالوزن الرسميّ.