لبنان

خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:15
Doc-P-1406522-638912134561102518.jpg
Doc-P-1406522-638912134561102518.jpg photos 0
أعلنت هيئة أوجيرو عبر حسابها على "اكس" أن عطلاً طرأ في سنترال برمانا ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
