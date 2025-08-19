Advertisement

لبنان

إلغاء وتعديل رحلات... بيان جديد من طيران "الشرق الأوسط"

Lebanon 24
19-08-2025
صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم:
1- الغاء رحلة العودة من الكويت الى بيروت المجدولة ليوم السبت في 23 آب 2025 تحت رقم ME403 (موعد اقلاعها كان 21:15) بحيث سيتم تحويل الركاب الى الرحلة ME407 التي ستقلع من الكويت عند الساعة 20:20 مساء يوم السبت في 23 آب 2025

2- تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، روما، اثينا، اسطنبول، لارنكا، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، والنجف وإليها للفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 25 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
