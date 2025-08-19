إلغاء وتعديل رحلات... بيان جديد من طيران "الشرق الأوسط"

Advertisement

تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم:

1- الغاء رحلة العودة من الى المجدولة ليوم السبت في 23 آب 2025 تحت رقم ME403 (موعد اقلاعها كان 21:15) بحيث سيتم تحويل الركاب الى الرحلة ME407 التي ستقلع من الكويت عند الساعة 20:20 مساء يوم السبت في 23 آب 2025



2- تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من ، نيس، فرانكفورت، ميلانو، روما، اثينا، ، لارنكا، دبي، أبوظبي، ، جدة، الدمام، الكويت، ، ، والنجف وإليها للفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 25 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

