الجيش يوقف عدداً من الأشخاص... هذا ما ضبط بحوزتهم



صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، أوقفت قوى الجيش 7 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنين (ج.ش.) و(ز.ع.) و(م.ا.) و(ج.ع.) في منطقة – عاليه، لتأليفهم عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، وإطلاقهم النار، وتعاطيهم المخدرات وترويجها. وضُبط في حوزتهم مسدس حربي وكمية من المخدرات.

- توقيف المواطن (ز.ح.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية لتأليفه عصابة لسرقة الدراجات النارية، وإطلاقه النار، وتهديده المواطنين، وتعاطيه المخدرات وترويجها. وضُبط في حوزته سلاح حربي.

- توقيف المواطن (و.ع.) والسوري (ف.ع.) في منطقة – كسروان لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها. وضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".