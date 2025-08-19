Advertisement

لبنان

الجيش يوقف عدداً من الأشخاص... هذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1406536-638912157858745348.png
Doc-P-1406536-638912157858745348.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement
"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ج.ش.) و(ز.ع.) و(م.ا.) و(ج.ع.) في منطقة بشامون – عاليه، لتأليفهم عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، وإطلاقهم النار، وتعاطيهم المخدرات وترويجها. وضُبط في حوزتهم مسدس حربي وكمية من المخدرات.
- توقيف المواطن (ز.ح.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية لتأليفه عصابة لسرقة الدراجات النارية، وإطلاقه النار، وتهديده المواطنين، وتعاطيه المخدرات وترويجها. وضُبط في حوزته سلاح حربي.
- توقيف المواطن (و.ع.) والسوري (ف.ع.) في منطقة غزير – كسروان لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها. وضُبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
الجيش يوقف عدداً من المحتجين على طريق المطار
lebanon 24
19/08/2025 20:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. قوى الامن توقف شخصاً بحوزته مخدرات
lebanon 24
19/08/2025 20:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
lebanon 24
19/08/2025 20:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتادهم إلى إسرائيل... الجيش الإسرائيلي يعتقل عددًا من الأشخاص داخل سوريا (فيديو)
lebanon 24
19/08/2025 20:33:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:21 | 2025-08-19
13:11 | 2025-08-19
13:04 | 2025-08-19
12:49 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24