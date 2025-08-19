Advertisement

لبنان

سلام اتّفق مع نطيره الأردنيّ على عقد اللجنة العليا المشتركة

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:59
Doc-P-1406539-638912161260680501.jpg
اتفق رئيس الحكومة نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان على عقد اللجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة خلال العام الحالي. 
وستركّز اللجنة على قطاعات التجارة والنقل والطاقة لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة. 
