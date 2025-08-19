Advertisement

لبنان

كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا

Lebanon 24
19-08-2025 | 10:18
أعلن الدفاع المدني السوريّ، عن وفاة رجل لبناني وإصابة زوجته الأردنية وطفليهما بجروحٍ، إثر تدهور سيارتهم على طريق درعا - دمشق.
