لبنان

قائد الجيش استقبل قائد "اليونيفيل"

Lebanon 24
19-08-2025 | 10:23
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا Diodato Abagnara، وتم التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل".
كما استقبل سفير لبنان المعيّن لدى تركيا منير عانوتي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.  
