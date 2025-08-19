Advertisement

لبنان

جمعية "الأرض لبنان" تحذر: هذا الإرث لا يباع ولا يردم!

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1406586-638912248977318951.jpg
Doc-P-1406586-638912248977318951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جمعية "الأرض لبنان"، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ إزاء الأعمال غير الشرعية المستمرة على الأملاك العامة البحرية، ولا سيما أعمال ردم البحر مقابل العقارين 177 و202 في منطقة تحوم العقارية - قضاء البترون.
Advertisement

وأكدت الجمعية أن هذه الأعمال تشكل خرقاً صريحاً لقانون حماية البيئة رقم 2002/444، ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633، إذ تُنفّذ دون إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المطلوبة قبل أي مشروع على الشاطئ اللبناني.

وأوضحت الجمعية أن وزارة البيئة كانت قد وجهت في 14 تموز 2024 كتاباً رسمياً إلى وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات والمحافظين ونقابتي المهندسين في بيروت والشمال، لتذكيرهم بضرورة الالتزام بالقوانين وإجراء المقتضى القانوني قبل أي أعمال على الأملاك البحرية.

ودعت "الأرض لبنان" وزارة البيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية البيئة، إلى التحرك فوراً مع الجهات الوزارية والقضائية والأمنية المختصة، لوقف المخالفات، وضمان تطبيق القوانين، وصون الأملاك العامة البحرية، التي تمثل إرثاً وطنياً لا يُباع ولا يُردم.
مواضيع ذات صلة
"جمعية الأرض": مستعدون لعرض حل لملف النفايات الصلبة مع وزير الداخلية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تراث طرابلس - لبنان" إختتمت حملتها البيئية لتنظيف المدينة وتجميلها
lebanon 24
19/08/2025 23:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي": زيارة السفير الصربي إلى طرابلس خطوة واعدة
lebanon 24
19/08/2025 23:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير بين جمعية الرسالة واليونيفل على مفرق برج قلاوي
lebanon 24
19/08/2025 23:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2025-08-19
15:38 | 2025-08-19
15:32 | 2025-08-19
15:26 | 2025-08-19
15:23 | 2025-08-19
15:21 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24