28
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر: قرار تسليم سلاح حزب الله اتخذ وإمكانية تطبيقه عالية!
Lebanon 24
19-08-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب إيهاب مطر أن
الأمين العام
لحزب الله، الشيخ نعيم
قاسم
، "ليس لديه خيار سوى توجيه خطاب يستهدف شد العصب الشيعي، بهدف إعادة الثقة بهذه الطائفة"، مشدداً على أن "قرار تسليم السلاح اتخذ وإمكان تطبيقه عالية جداً".
Advertisement
وخلال مقابلة على قناة الـLBCI، أضاف مطر أن "أي تأخير أو رفض من الحزب لتسليم سلاحه طوعاً قد يؤدي إلى ضربة إسرائيلية كبيرة، وحينها لا ينفع الندم".
وأشار مطر إلى
التزام
نواب ووزراء
الثنائي
الشيعي بعدم النزول إلى الشارع، مؤكداً أن ما حصل "مجرد تهويل". كما رأى أن "الورقة الأميركية المعدلة أصبحت لبنانية، وأهدافها تتطابق مع اتفاق
الطائف
، ما يعزز إمكانية الوصول إلى وحدة لبنانية أقوى".
وشدد على أن "
حزب الله
وإيران يعيشان مرحلة خسارة ويحاولان كسب الوقت"، معتبراً أن الحزب "يحاول فرض مكتسبات غير قانونية"، في حين يقدّم الرئيس
نبيه بري
خطاب رجل الدولة.
كما رحب مطر بالزيارة الثانية لرئيس الحكومة نواف سلام إلى
طرابلس
، معتبراً أنها تعكس اهتمامه بالمدينة، ومناشداً إياه إطلاق مشروع تنموي واحد على الأقل لخدمة أهالي طرابلس.
مواضيع ذات صلة
جعجع: قرار حزب الله تسليم سلاحه مرتبط بإيران
Lebanon 24
جعجع: قرار حزب الله تسليم سلاحه مرتبط بإيران
19/08/2025 23:28:18
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة
Lebanon 24
صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة
19/08/2025 23:28:18
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعربية: قرار الدولة حصر سلاح حزب الله تاريخي
Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعربية: قرار الدولة حصر سلاح حزب الله تاريخي
19/08/2025 23:28:18
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني ردا على قرار الحكومة اللبنانية: حزب الله لديه الإمكانيات للدفاع عن نفسه
19/08/2025 23:28:18
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
15:55 | 2025-08-19
19/08/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
Lebanon 24
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
15:38 | 2025-08-19
19/08/2025 03:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
Lebanon 24
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
15:32 | 2025-08-19
19/08/2025 03:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أحرقوا سرير فتاة مشردة لضمّها إليهم… توقيف عصابة خطيرة في لبنان
Lebanon 24
أحرقوا سرير فتاة مشردة لضمّها إليهم… توقيف عصابة خطيرة في لبنان
15:26 | 2025-08-19
19/08/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيب وتشغيل شبكات الإنارة ومضخات المياه في عدد من بلدات الجنوب
Lebanon 24
تركيب وتشغيل شبكات الإنارة ومضخات المياه في عدد من بلدات الجنوب
15:23 | 2025-08-19
19/08/2025 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
16:40 | 2025-08-18
18/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:55 | 2025-08-19
جبهة العمل الإسلامي عن الادعاء على قاسم: "موقف جائر ومضلّل يخدم العدو الإسرائيلي"
15:38 | 2025-08-19
الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان
15:32 | 2025-08-19
باسيل استقبل وفودًا بلدية من قضاء الشوف برفقة عطالله
15:26 | 2025-08-19
أحرقوا سرير فتاة مشردة لضمّها إليهم… توقيف عصابة خطيرة في لبنان
15:23 | 2025-08-19
تركيب وتشغيل شبكات الإنارة ومضخات المياه في عدد من بلدات الجنوب
15:21 | 2025-08-19
في لبنان.. مَنْ يدفع أكثر يحصل على المياه
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 23:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24