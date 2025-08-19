مطر: قرار تسليم سلاح حزب الله اتخذ وإمكانية تطبيقه عالية!

Advertisement

اعتبر النائب إيهاب مطر أن لحزب الله، الشيخ نعيم ، "ليس لديه خيار سوى توجيه خطاب يستهدف شد العصب الشيعي، بهدف إعادة الثقة بهذه الطائفة"، مشدداً على أن "قرار تسليم السلاح اتخذ وإمكان تطبيقه عالية جداً".وخلال مقابلة على قناة الـLBCI، أضاف مطر أن "أي تأخير أو رفض من الحزب لتسليم سلاحه طوعاً قد يؤدي إلى ضربة إسرائيلية كبيرة، وحينها لا ينفع الندم".وأشار مطر إلى نواب ووزراء الشيعي بعدم النزول إلى الشارع، مؤكداً أن ما حصل "مجرد تهويل". كما رأى أن "الورقة الأميركية المعدلة أصبحت لبنانية، وأهدافها تتطابق مع اتفاق ، ما يعزز إمكانية الوصول إلى وحدة لبنانية أقوى".وشدد على أن " وإيران يعيشان مرحلة خسارة ويحاولان كسب الوقت"، معتبراً أن الحزب "يحاول فرض مكتسبات غير قانونية"، في حين يقدّم الرئيس خطاب رجل الدولة.كما رحب مطر بالزيارة الثانية لرئيس الحكومة نواف سلام إلى ، معتبراً أنها تعكس اهتمامه بالمدينة، ومناشداً إياه إطلاق مشروع تنموي واحد على الأقل لخدمة أهالي طرابلس.