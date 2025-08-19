Advertisement

لبنان

مطر: قرار تسليم سلاح حزب الله اتخذ وإمكانية تطبيقه عالية!

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:33
اعتبر النائب إيهاب مطر أن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، "ليس لديه خيار سوى توجيه خطاب يستهدف شد العصب الشيعي، بهدف إعادة الثقة بهذه الطائفة"، مشدداً على أن "قرار تسليم السلاح اتخذ وإمكان تطبيقه عالية جداً".
وخلال مقابلة على قناة الـLBCI، أضاف مطر أن "أي تأخير أو رفض من الحزب لتسليم سلاحه طوعاً قد يؤدي إلى ضربة إسرائيلية كبيرة، وحينها لا ينفع الندم".

وأشار مطر إلى التزام نواب ووزراء الثنائي الشيعي بعدم النزول إلى الشارع، مؤكداً أن ما حصل "مجرد تهويل". كما رأى أن "الورقة الأميركية المعدلة أصبحت لبنانية، وأهدافها تتطابق مع اتفاق الطائف، ما يعزز إمكانية الوصول إلى وحدة لبنانية أقوى".

وشدد على أن "حزب الله وإيران يعيشان مرحلة خسارة ويحاولان كسب الوقت"، معتبراً أن الحزب "يحاول فرض مكتسبات غير قانونية"، في حين يقدّم الرئيس نبيه بري خطاب رجل الدولة.

كما رحب مطر بالزيارة الثانية لرئيس الحكومة نواف سلام إلى طرابلس، معتبراً أنها تعكس اهتمامه بالمدينة، ومناشداً إياه إطلاق مشروع تنموي واحد على الأقل لخدمة أهالي طرابلس.
