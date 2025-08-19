Advertisement

لبنان

بالصور.. صحافي تعرّض لحادث سير

Lebanon 24
19-08-2025
تعرّض الكاتب والصحافي كمال ديب لحادث سير في منطقة غاتينو بالقرب من اوتاوا. وقد نقل الى المستشفى حيث خضع لإكثر من جراحة.
"لبنان24" يتمنى للزميل ديب الشفاء العاجل.
