Advertisement

لبنان

الخير يطرح مع وزير الأشغال مشاريع إنمائية تخص المنية والشمال

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1406598-638912262824010036.png
Doc-P-1406598-638912262824010036.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 التقى النائب أحمد الخير اليوم الثلاثاء، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه.
Advertisement


وبحسب المكتب الإعلامي للخير، إن "اللقاء بحث في مجموعة من المشاريع الحيوية، التي تهم المنية والشمال، ومنها تأهيل طرق المنية الإدارية ومشروع الطريق البحرية الممتدة من عكار إلى طرابلس، إلى جانب ملف تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات".


وأشاد الخير بـ"جهود الوزير رسامني في المتابعة الحثيثة لملفات المنية وكل الشمال، وفي التعاون بما يضمن إنجاز المشاريع الإنمائية الملحة ضمن الإمكانات المتاحة".
مواضيع ذات صلة
أحمد الخير ورؤساء بلديات المنية عرضوا مع رئيس الحكومة ملفات إنمائية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني عرض مع رؤساء بلديات عكارية مشاريع انمائية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى الخير ووفودًا من بيروت وبحث ملفات إنمائية وخدماتية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف استجرار المياه إلى المنية على طاولة النائب الخير وبلدية جديدة القيطع
lebanon 24
19/08/2025 23:28:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2025-08-19
15:38 | 2025-08-19
15:32 | 2025-08-19
15:26 | 2025-08-19
15:23 | 2025-08-19
15:21 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24