Advertisement

لبنان

وزير الداخلية بحث قضايا إنمائية مع 3 نواب ورئيسي بلديتي بيروت ودوما

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1406600-638912264158613266.png
Doc-P-1406600-638912264158613266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النواب: حسين الحاج حسن، محمد سليمان، ثم بلال عبدالله، وتداول مع كل منهم في عدد من القضايا الإنمائية والخدماتية المرتبطة بمناطقهم.
Advertisement


كما التقى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وتم البحث في ملفات بلدية ومشاريع تخص العاصمة.


واستقبل أيضا رئيسة الجلس البلدي لبلدية دوما زينالي أيوب، وجرى عرض لأوضاع البلدة وحاجات أبنائها.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب شؤونا إنمائية متصلة بمناطقهم
lebanon 24
19/08/2025 23:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بحث مع 4 نواب وزوار في الاوضاع العامة وشؤونا انمائية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع رؤساء بلديات وجمعيات شؤونا إنمائية وخدماتية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية
lebanon 24
19/08/2025 23:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2025-08-19
15:38 | 2025-08-19
15:32 | 2025-08-19
15:26 | 2025-08-19
15:23 | 2025-08-19
15:21 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24