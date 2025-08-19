وزير الداخلية بحث قضايا إنمائية مع 3 نواب ورئيسي بلديتي بيروت ودوما

Advertisement

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، النواب: ، محمد سليمان، ثم ، وتداول مع كل منهم في عدد من الإنمائية والخدماتية المرتبطة بمناطقهم.كما التقى رئيس لمدينة إبراهيم ، وتم البحث في ملفات بلدية ومشاريع تخص العاصمة.واستقبل أيضا رئيسة الجلس البلدي لبلدية زينالي ، وجرى عرض لأوضاع البلدة وحاجات أبنائها.