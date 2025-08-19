"شعار المقاومة سقط".. الراعي: الحياد هو الذي يحمي لبنان

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال ، أن كلام أمين عام الشيخ نعيم مزايدة، موكدا أن "لا وجود لحرب أهلية".

وفي كلامه عبر "الحدث"، أوضح الراعي أن "حزب الله كان مخترقا داخليا" مشددا على أن "لا أحد يريد الحرب".



واشار إلى ان "أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون السلام".



وكشف الراعي أن هناك "إجماع حاسم على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله".



وأوضح أن العيش المشترك من صميم اللبناني، متابعا "الدول الأخرى تحب بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة

لبنان".



أكمل الراعي: "الحياد هو الذي يحمي لبنان وهو المدخل للحلول".



وعن التدخل في لبنان، وثفه الراعي بالـ"سافر"، معتبراً ان " ليست خضوعا لإملاءات ولا تفويضا لقرار الحرب والسلم".



تابع: "شعار المقاومة سقط بقرار الحكومة بحصر السلاح".



واعتبر أنّ على حزب الله التفكير بـ "لبنانيته"، مشيرا إلى ان حرب إسناد غزة التي بدأها حزب الله أتت بالخراب على لبنان.



وأكد ان الأولوية للبناء والإعمار وليست للحرب.

وفي ما يخص السلام مع ، أعتبر أن "لا مانع من ذلك مستقبلاً عندما تكون الظروف مناسبة".