لبنان

"شعار المقاومة سقط".. الراعي: الحياد هو الذي يحمي لبنان

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:10
Doc-P-1406618-638912286338269156.jpeg
Doc-P-1406618-638912286338269156.jpeg photos 0
اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم مزايدة، موكدا أن "لا وجود لحرب أهلية". 
وفي كلامه عبر "الحدث"، أوضح الراعي أن "حزب الله كان مخترقا داخليا" مشددا على أن "لا أحد يريد الحرب".

واشار إلى ان "أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون السلام".

وكشف الراعي أن هناك "إجماع حاسم على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله".

وأوضح أن العيش المشترك من صميم الدستور اللبناني، متابعا "الدول الأخرى تحب لبنان بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة
لبنان".

أكمل الراعي: "الحياد هو الذي يحمي لبنان وهو المدخل للحلول".

وعن التدخل الإيراني في لبنان، وثفه الراعي بالـ"سافر"، معتبراً ان "المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران ولا تفويضا لقرار الحرب والسلم".

تابع: "شعار المقاومة سقط بقرار الحكومة بحصر السلاح".

واعتبر أنّ على حزب الله التفكير بـ "لبنانيته"، مشيرا إلى ان حرب إسناد غزة التي بدأها حزب الله أتت بالخراب على لبنان.

وأكد ان الأولوية للبناء والإعمار وليست للحرب. 
وفي ما يخص السلام مع إسرائيل، أعتبر أن "لا مانع من ذلك مستقبلاً عندما تكون الظروف مناسبة".
