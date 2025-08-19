Advertisement

لبنان

جوزفين ديب.. ومهمّة جديدة في "تلفزيون الجديد"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:18
قامت ادارة قناة الجديد بتعيين الاعلامية جوزفين ديب بمنصب محرّرة الملف السياسي في القناة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

