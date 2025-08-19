Advertisement

لبنان

بعد فيديو الاعتداء على طفل داخل صالون للحلاقة.. بيان للأمن الداخلي

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:12
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء زغرتا.
على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المتورطين، وجرى توقيفهم بناء لاشارة القضاء المختص، ثم فيما بعد تركوا لقاء سندات إقامة".
