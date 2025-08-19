بعد فيديو الاعتداء على طفل داخل صالون للحلاقة.. بيان للأمن الداخلي

تداولت مقطع فيديو يُظهر قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء بالضرب على قاصر داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة رشعين – قضاء .

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت في من تحديد هوية المتورطين، وجرى توقيفهم بناء لاشارة المختص، ثم فيما بعد تركوا لقاء سندات إقامة".