لبنان

بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان

Lebanon 24
19-08-2025 | 14:43
شهدت بلدة ببنين – عكار مساء اليوم إشكالًا مسلّحًا قرب مسجد المصطفى بين شبان من آل "ظ" وآل "ح"، تطوّر بسرعة إلى تبادل إطلاق نار كثيف، ما خلّف أضرارًا مادية جسيمة طالت منازل ومحلات تجارية وعددًا من السيارات، بحسب مندوبة "لبنان24".
وعلى الرغم من كثافة الرصاص الذي تطاير على الطريق العام وبين المواطنين، لم تُسجَّل أي إصابات بشرية، غير أن الحادثة أثارت حالة من الهلع والخوف وأجبرت المحال التجارية على إقفال أبوابها.

إثر مناشدات الأهالي، حضرت قوة من الجيش إلى المكان وانتشرت بشكل واسع، حيث باشرت تنفيذ مداهمات لتوقيف مطلقي النار. وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلفية الإشكال تعود إلى خلاف قديم بين الطرفين تجدّد اليوم.
