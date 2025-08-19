في لبنان.. مَنْ يدفع أكثر يحصل على المياه

Advertisement

ويشير مواطنون إلى تفشّي "عمولات استعجال" يطلبها بعض الموزعين لتسليم سريع خارج الدور، إضافة إلى فروقات كبيرة في الأسعار بين الأحياء. كما تُرصد قوائم انتظار تُكسر بمجرد عرض مبالغ إضافية، ما حوّل المياه إلى سلعة تُدار بمنطق المزاد.مصادر بلدية وأهلية تُحذّر عبر " " من أن هذا السلوك يضاعف الأعباء على العائلات ذات الدخل المحدود، خاصة مع موجات الحرّ وازدياد الحاجة للاستهلاك المنزلي. كما تُطرح مخاوف من لجوء بعض الأسر إلى مصادر غير مضمونة المواصفات بسبب الكلفة، بما يرفع المخاطر الصحية.وتطالب فعاليات محلية والمياه والبلديات بإعلان تسعيرة مرجعية واضحة للصهاريج، ونشرها للعموم. بالاضافة إلى مراقبة الالتزام بالأدوار ومنع "الإكراميات"، كما وتكثيف الكشف على مصادر التعبئة والترخيص والالتزام بالمعايير.