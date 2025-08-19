Advertisement

لبنان

الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان

Lebanon 24
19-08-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1406687-638912400405537255.png
Doc-P-1406687-638912400405537255.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المستشار في العلاقات الديبلوماسية، الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، أن ثورة الإمام الحسين تعد نموذجًا لكل المسلمين، مشيرًا إلى أن مدرسة الحسين تعلمنا العزة والكرامة، خصوصًا في لبنان، حيث ساهم السيد حسن نصرالله والمقاومة في حفظ الهوية والوطنية اللبنانية.
Advertisement

وقال الرفاعي: "نحن ماضون في الحفاظ على تضحيات الشهداء ولن نقبل إلا لبنانًا حرًا ومستقلاً وقويًا. كما سنستمر في دعم الفلسطينيين ونصرتهم ضد الظلم، دون أن تثنينا التهديدات مهما كبرت، حتى ينصرنا الله إما بالنصر أو الشهادة".

وتأتي هذه التصريحات خلال مشاركة الرفاعي باسم وفد شمال لبناني ضم مسؤول ملف العلاقات السياسية في "الحزب العربي الديمقراطي"، ومقرر "لقاء الأحزاب" مهدي مصطفى، والشيخ بلال الحلاق شيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في طرابلس، والشيخ بشير جاجية، والشيخ طاهر الشريف، وإبراهيم جعفر، إلى جانب عدد من المحبين، في فعالية "حملة أنصار القدس" التي أقيمت في العتبة الحسينية.
مواضيع ذات صلة
بعلبك تحيي أربعينية الإمام الحسين بمشاركة آلاف المؤمنين
lebanon 24
20/08/2025 02:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: برنامج أمان هو خطوة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية هدفها صون كرامة المواطن
lebanon 24
20/08/2025 02:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جشي: البلطجة الأميركية مستمرة... والمقاومة ضمانة كرامة لبنان
lebanon 24
20/08/2025 02:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: لا نقاش في سلاح المقاومة قبل تحرير الأرض وحماية لبنان
lebanon 24
20/08/2025 02:07:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-19
16:31 | 2025-08-19
15:55 | 2025-08-19
15:32 | 2025-08-19
15:26 | 2025-08-19
15:23 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24