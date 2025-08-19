الرفاعي: دروس الإمام الحسين توجهنا نحو الكرامة ودعم المقاومة وحماية لبنان

Advertisement

أكد المستشار في العلاقات الديبلوماسية، الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، أن ثورة الإمام الحسين تعد نموذجًا لكل المسلمين، مشيرًا إلى أن مدرسة الحسين تعلمنا العزة والكرامة، خصوصًا في ، حيث ساهم السيد والمقاومة في حفظ الهوية والوطنية .وقال الرفاعي: "نحن ماضون في الحفاظ على تضحيات ولن نقبل إلا لبنانًا حرًا ومستقلاً وقويًا. كما سنستمر في دعم ونصرتهم ضد الظلم، دون أن تثنينا التهديدات مهما كبرت، حتى ينصرنا الله إما بالنصر أو الشهادة".وتأتي هذه التصريحات خلال مشاركة الرفاعي باسم وفد شمال لبناني ضم مسؤول ملف العلاقات السياسية في "الحزب العربي "، ومقرر "لقاء الأحزاب" مهدي مصطفى، والشيخ بلال الحلاق شيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في ، والشيخ بشير جاجية، والشيخ طاهر الشريف، وإبراهيم جعفر، إلى جانب عدد من المحبين، في فعالية "حملة " التي أقيمت في العتبة الحسينية.