Advertisement

وجّه البطريرك الماروني انتقادات قاسية للغاية لـ" "، فاعتبر في حديث تلفزيوني امس أن شعار " " سقط مع قرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة، داعياً حزب الله إلى الاقتناع بأن هو الضامن الحقيقي لأمن الجميع دون استثناء.ورأى الراعي أن تصريحات لحزب الله الأخيرة تعبّر عن مزايدة سياسية، مشدداً على أن لا يعيش حالة حرب أهلية، وأن أبناء الطائفة الشيعية ضاقوا ذرعاً بالصراعات المسلحة ويتطلعون إلى الاستقرار والعيش بسلام.وأوضح البطريرك أن هناك إجماعاً وطنياً واضحاً على ضرورة تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن العيش المشترك هو جوهر الكيان اللبناني ومكرّس في ، وهو ما يجب الحفاظ عليه بأي ثمن.وأصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا مؤكّدًا أنّ»سلاح حزب الله هو سلاح حركة أمل، وسلاحهما سلاح الله، ولا توجد قوة تستطيع نزعه، ودونه أنفسنا ووجودنا وكل إمكاناتنا دفاعًا عن لبنان». ورأى أنّ ما قدّمته المقاومة وأمل من تضحيات هو الذي هزم وانتزع الدولة من أنيابها يوم احتلت لبنان وفرغته من وطنيته.وتابع، «الحديث عن إجماع على نزع سلاح المقاومة قرار فارغ وخيانة خطيرة تخدم مصالح إسرائيل، ووزنه الوطني صفر. لن نسمح للصهيونية بإعادة احتلال لبنان، وثقتنا بالله وبالشعب والجيش والمقاومة ثابتة، والطائفة الشيعية سئمت الاستسلام والخيانة وتتهيأ دوماً لبذل الدماء دفاعاً عن الوطن».اجتماع"الأحزاب السيادية"وعقد نواب وممثلون عن "الأحزاب اللبنانية السيادية" اجتماعاً إستثنائياً لهم أمس في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للشيخ نعيم التي اعتبروا أنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وقرروا "اللجوء إلى اللبناني كي يتحرّك فوراً تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان، وعليه سيقوم نواب وشخصيات سياسية باللجوء إلى النيابة العامة التمييزية والتقدّم بشكوى جزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وملاحقته والإدعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل"، كما كلّف المجتمعون اللواء اشرف ريفي القيام باتصالات مع زملاء نواب آخرين للتقدّم معهم بالشكوى الجزائية المذكورة ضد الشيخ نعيم قاسم "وكل من يظهره التحقيق شريكاً محرّضاً وفاعلا".