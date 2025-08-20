Advertisement

لبنان

هل يترشح العونيون السابقون؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:45
يتعرض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لهجوم غير مسبوق من قبل العونيين سابقين  وشخصيات قيادية استقالت في السنوات الماضية.
وتشير مصادر سياسية إلى أنّ الانتقادات لم تعد فردية أو متفرقة، بل باتت تأخذ طابعًا منظمًا، مع وجود تنسيق متزايد بين عدد من هؤلاء المعترضين.
وتكشف المعلومات أنّ النقاشات بينهم تجاوزت حدود المواقف الإعلامية، ووصلت إلى التفكير بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بلوائح موحدة، ما قد يشكل تحديًا مباشرًا لباسيل داخل البيئة العونية نفسها.
هذا التطور يعكس حجم التباينات العميقة داخل التيار ويطرح تساؤلات جدية بشأن  انعكاساتها على مستقبله السياسي.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

