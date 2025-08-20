هل يترشح العونيون السابقون؟

30
يتعرض رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
لهجوم غير مسبوق من قبل العونيين سابقين وشخصيات قيادية استقالت في السنوات الماضية.
وتشير مصادر سياسية إلى أنّ الانتقادات لم تعد فردية أو متفرقة، بل باتت تأخذ طابعًا منظمًا، مع وجود تنسيق متزايد بين عدد من هؤلاء المعترضين.
وتكشف المعلومات أنّ النقاشات بينهم تجاوزت حدود المواقف الإعلامية، ووصلت إلى التفكير بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بلوائح موحدة، ما قد يشكل تحديًا مباشرًا لباسيل داخل البيئة العونية نفسها.
هذا التطور يعكس حجم التباينات العميقة داخل
التيار
ويطرح تساؤلات جدية بشأن انعكاساتها على مستقبله السياسي.
المصدر:
لبنان 24
