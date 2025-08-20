جولات "حزب الله" ستستمر؟

Advertisement

أفادت مصادر سياسية مطلعة" أن جولات وفد " " على عدد من الزعماء الحلفاء السابقين لن تكون خطوة ظرفية أو محدودة، بل بداية لمسار سياسي طويل الأمد".وأشارت المصادر إلى "أن الحزب يسعى إلى تثبيت شبكة علاقات واسعة مع قوى سياسية كان يرتبط معها بتحالفات سابقة، على أن يتحول هذا التواصل إلى قناة مستمرة لإعادة بناء الثقة وتنسيق المواقف".ولفتت "إلى أن حزب الله يدرك دقة المرحلة وحاجته إلى إعادة ترميم علاقاته الداخلية، لذلك فإن هذه الاتصالات ستتجاوز الطابع البروتوكولي لتأخذ شكل تعاون عملي وتحالفات أكثر ثباتًا في المرحلة المقبلة".