لبنان

جولات "حزب الله" ستستمر؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:15
أفادت مصادر سياسية مطلعة" أن جولات وفد "حزب الله" على عدد من الزعماء الحلفاء السابقين لن تكون خطوة ظرفية أو محدودة، بل بداية لمسار سياسي طويل الأمد".
وأشارت المصادر إلى "أن الحزب يسعى إلى تثبيت شبكة علاقات واسعة مع قوى سياسية كان يرتبط معها بتحالفات سابقة، على أن يتحول هذا التواصل إلى قناة مستمرة لإعادة بناء الثقة وتنسيق المواقف".
ولفتت "إلى أن حزب الله يدرك دقة المرحلة وحاجته إلى إعادة ترميم علاقاته الداخلية، لذلك فإن هذه الاتصالات ستتجاوز الطابع البروتوكولي لتأخذ شكل تعاون عملي وتحالفات أكثر ثباتًا في المرحلة المقبلة".
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

