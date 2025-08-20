Advertisement

لبنان

من سوريا.. رصاص على منطقة الحرف الحدودية

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1406784-638912749687482652.webp
Doc-P-1406784-638912749687482652.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد شهود عيان عن اطلاق ٣ رصاصات منتصف ليل أمس باتجاه منطقة الحرف الحدودية في البقاع الشمالي من الداخل السوري دون وقوع أي إصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة الحدودية مع سوريا
lebanon 24
20/08/2025 12:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم
lebanon 24
20/08/2025 12:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رصاص إسرائيلي يطال منطقة لبنانية.. تمشيط كثيف!
lebanon 24
20/08/2025 12:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل تواكب فعاليات "سوق الحرف" في صور: دوريات راجلة وعروض فنية
lebanon 24
20/08/2025 12:14:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2025-08-20
05:05 | 2025-08-20
05:04 | 2025-08-20
05:00 | 2025-08-20
04:56 | 2025-08-20
04:50 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24