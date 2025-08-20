Advertisement

لبنان

الضاهر: الاختلاف السياسي مشروع ولكن لا يجب ان يتحوّل الى كلام طائفي

Lebanon 24
20-08-2025 | 01:41
كتب النائب ميشال الضاهر عبر منصة اكس: "أستنكر بشدّة التعرض للمراجع الدينية في لبنان، وفي مقدّمهم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. مقام البطريركية، كما سائر المرجعيات الروحية، يسمو فوق السجالات والتهكّم الإعلامي. ما نشهده اليوم من حفلة جنون خطابية يسيء إلى قيم العيش المشترك، ويدفع بالنقاش العام إلى مستويات لم يشهدها لبنان حتى في زمن الحرب الأهلية، فالاختلاف السياسي مشروع ولكن لا يجب ان يتحوّل الى كلام طائفي لفظناه منذ عقود. أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والاحترام، حمايةً لسلمنا الأهلي وصوناً لثوابتنا الوطنية."
 
