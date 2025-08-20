الضاهر: الاختلاف السياسي مشروع ولكن لا يجب ان يتحوّل الى كلام طائفي

كتب النائب ميشال الضاهر عبر منصة اكس: "أستنكر بشدّة التعرض للمراجع في ، وفي مقدّمهم غبطة البطريرك . مقام البطريركية، كما سائر المرجعيات الروحية، يسمو فوق السجالات والتهكّم الإعلامي. ما نشهده اليوم من حفلة جنون خطابية يسيء إلى قيم العيش المشترك، ويدفع بالنقاش العام إلى مستويات لم يشهدها لبنان حتى في زمن ، فالاختلاف السياسي مشروع ولكن لا يجب ان يتحوّل الى كلام طائفي لفظناه منذ عقود. أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والاحترام، حمايةً لسلمنا الأهلي وصوناً لثوابتنا الوطنية."

