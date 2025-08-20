الضاهر: الاختلاف السياسي مشروع ولكن لا يجب ان يتحوّل الى كلام طائفي

"أستنكر بشدّة التعرض للمراجع الدينية في لبنان، وفي مقدّمهم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. مقام البطريركية، كما سائر المرجعيات الروحية، يسمو فوق السجالات والتهكّم الإعلامي. ما نشهده اليوم من حفلة جنون خطابية يسيء إلى قيم العيش المشترك، ويدفع بالنقاش العام إلى مستويات لم…
— Michel Daher (@mgdaher) August 20, 2025
