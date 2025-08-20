Advertisement

لبنان

عبد الساتر خلال خلوة للرابطة المارونية: لترسيخ الحضور المسيحي

Lebanon 24
20-08-2025 | 03:29
عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو خلوة في فندق لو غبريال - الأشرفية في حضور ألاعضاء ، وافتتحت بصلاة ومباركة من راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر الذي شدد على "ضرورة التعاضد من أجل ترسيخ الحضور المسيحي ودعم المجتمع الماروني على الصعد كافة، وتحفيز الشبان والشابات على لعب دورهم والحفاظ على وجودهم في لبنان".
عرضت الخلوة برنامج عمل الرابطة في المرحلة المقبلة على مختلف التوجّهات، داخلياً وفي بلدان الانتشار، بالإضافة الى واقع الإدارات العامة والحضور المسيحي فيها، كما قانون الانتخاب بما يسمح بتصويت المغتربين ل128 نائباً، كذلك تم عرض واقع البلدات والقرى الحدودية والخطوات المطلوبة بما يسهم في تمكين أهالي هذه المناطق من البقاء في أرضهم، على ان تكون تلك العناوين مدار متابعة وفق آليات تنفيذية تستكملها الرابطة من خلال مجلسها التنفيذي ولجانها.
