عبد الساتر خلال خلوة للرابطة المارونية: لترسيخ الحضور المسيحي

عقد للرابطة برئاسة المهندس مارون الحلو خلوة في فندق لو غبريال - في حضور ألاعضاء ، وافتتحت بصلاة ومباركة من راعي أبرشية المارونية المطران بولس الذي شدد على "ضرورة التعاضد من أجل ترسيخ الحضور المسيحي ودعم المجتمع على الصعد كافة، وتحفيز الشبان والشابات على لعب دورهم والحفاظ على وجودهم في ".عرضت الخلوة برنامج عمل الرابطة في المرحلة المقبلة على مختلف التوجّهات، داخلياً وفي بلدان الانتشار، بالإضافة الى واقع والحضور المسيحي فيها، كما قانون الانتخاب بما يسمح بتصويت المغتربين ل128 نائباً، كذلك تم عرض واقع البلدات والقرى الحدودية والخطوات المطلوبة بما يسهم في تمكين أهالي هذه المناطق من البقاء في أرضهم، على ان تكون تلك العناوين مدار متابعة وفق آليات تنفيذية تستكملها الرابطة من خلال مجلسها التنفيذي ولجانها.