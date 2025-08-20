Advertisement

لبنان

رجّي يكشف موعد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح... وهذا ما قاله عن التمديد لليونيفيل

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:01
A-
A+




Doc-P-1406857-638912855787281597.jpg
Doc-P-1406857-638912855787281597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصف وزير الخارجية يوسف رجّي، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بحصر السلاح بأنّه "تاريخي". 
Advertisement

وفي تصريح عبر "الحدث"، قال رجّي: "مررنا بعقود من احتلال وهيمنة تيارات لا تمت للبنان بصلة". 

وأكّد رجّي أن "لا عودة للوراء بشأن قرار حصر السلاح"، كاشفًا أنّه طالب المبعوث الأميركي توم برّاك بخطوة إسرائيلية بالمقابل. 

واوضح أن الجيش سيقدم خطته لحصر السلاح في أيلول، وقد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية.

وفي ما يخص التمديد لليونيفيل، فكشف رجّي أن واشنطن تعتبر أن اليونيفيل لم تؤد مهمتها كما يجب، معتبرا أن إسرائيل لا تريد دورا لليونيفيل من الأساس.

وشدد على أن لبنان يواصل اتصالاته للتمديد لليونيفيل في الجنوب.

اما عن سبب عدم مقابلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني خلال زيارته لبنان، فأشار إلى أنّه "بسبب هجوم قياداته على لبنان".

أضاف رجّي: "لا أقبل تسليح إيران لحزب خارج عن الدولة"، متابعًا "أبلغنا الإيرانيين مرارا برفض التدخل بشؤوننا". 

واعتبر أن "لا مشكلة بإبداء الرأي الإيراني ولكن المشكلة بدعم التمرد"، مشيرا غلى أن "الهجوم على الخارجية يأتي بعد انتهاء الوصاية الإيرانية". 
 
وشدد رجّي على ان طلب حصر السلاح لبناني ومن اللبنانيين ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل.

وأكّد أن "لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات"، معتبرا ان "الطائفة الشيعية رهينة لدى حزب الله ويتاجر بها". 

أضاف رجّي: "من يتكلم عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها". 

أما عن سوريا، فاعتبر أنّها تحترم حاليا سيادة لبنان وفق تأكيد قادتها، كاشفًا عن تنسيق قائم معهم حاليًا، شاكرًا السعودية لجهودها لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان.
 
وكشف رجّي عن أن هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان لاحقا

وأوضح: "نبحث كل الملفات مع السوريين ولا خلافات عميقة". 
 


مواضيع ذات صلة
لبنان امام استحقاقي التمديد لليونيفيل وحصرية السلاح وبرّاك يبدأ لقاءاته اللبنانية اليوم
lebanon 24
20/08/2025 19:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفان أساسيان في اجتماعات براك في لبنان: حصرية السلاح والتمديد لليونيفيل
lebanon 24
20/08/2025 19:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
lebanon 24
20/08/2025 19:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن التمديد لليونيفيل.. هذا آخر ما كُشف
lebanon 24
20/08/2025 19:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
10:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24