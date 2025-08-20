29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رجّي يكشف موعد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح... وهذا ما قاله عن التمديد لليونيفيل
Lebanon 24
20-08-2025
|
04:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف
وزير الخارجية
يوسف رجّي، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بحصر السلاح بأنّه "تاريخي".
Advertisement
وفي تصريح عبر "الحدث"، قال رجّي: "مررنا بعقود من احتلال وهيمنة تيارات لا تمت للبنان بصلة".
وأكّد رجّي أن "لا عودة للوراء بشأن قرار حصر السلاح"، كاشفًا
أنّه طالب المبعوث الأميركي توم برّاك بخطوة إسرائيلية بالمقابل.
واوضح أن الجيش سيقدم خطته لحصر السلاح في أيلول، وقد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية.
وفي ما يخص التمديد لليونيفيل، فكشف رجّي أن
واشنطن
تعتبر أن اليونيفيل لم تؤد مهمتها كما يجب، معتبرا أن
إسرائيل
لا تريد دورا لليونيفيل من الأساس.
وشدد على أن
لبنان
يواصل اتصالاته للتمديد لليونيفيل في الجنوب.
اما عن سبب عدم مقابلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني خلال زيارته لبنان، فأشار إلى أنّه "بسبب هجوم قياداته على لبنان".
أضاف رجّي: "لا أقبل تسليح
إيران
لحزب خارج عن الدولة"، متابعًا "أبلغنا الإيرانيين مرارا برفض التدخل بشؤوننا".
واعتبر أن "لا مشكلة بإبداء الرأي الإيراني ولكن المشكلة بدعم التمرد"، مشيرا غلى أن "
الهجوم على الخارجية يأتي بعد انتهاء الوصاية
الإيرانية
".
وشدد رجّي على ان طلب حصر السلاح لبناني ومن اللبنانيين ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل.
وأكّد أن "لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات"، معتبرا ان "الطائفة الشيعية رهينة لدى
حزب الله
ويتاجر بها".
أضاف رجّي: "من يتكلم عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها".
أما عن
سوريا
، فاعتبر أنّها تحترم حاليا سيادة لبنان وفق تأكيد قادتها، كاشفًا عن تنسيق قائم معهم حاليًا، شاكرًا
السعودية
لجهودها لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان.
وكشف رجّي عن أن هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان لاحقا
وأوضح: "نبحث كل الملفات مع السوريين ولا خلافات عميقة".
مواضيع ذات صلة
لبنان امام استحقاقي التمديد لليونيفيل وحصرية السلاح وبرّاك يبدأ لقاءاته اللبنانية اليوم
Lebanon 24
لبنان امام استحقاقي التمديد لليونيفيل وحصرية السلاح وبرّاك يبدأ لقاءاته اللبنانية اليوم
20/08/2025 19:14:30
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ملفان أساسيان في اجتماعات براك في لبنان: حصرية السلاح والتمديد لليونيفيل
Lebanon 24
ملفان أساسيان في اجتماعات براك في لبنان: حصرية السلاح والتمديد لليونيفيل
20/08/2025 19:14:30
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة تحديد موعد لجلسة حكومية لطرح بند حصرية السلاح؟
20/08/2025 19:14:30
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التمديد لليونيفيل.. هذا آخر ما كُشف
Lebanon 24
عن التمديد لليونيفيل.. هذا آخر ما كُشف
20/08/2025 19:14:30
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!
Lebanon 24
من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!
11:51 | 2025-08-20
20/08/2025 11:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
Lebanon 24
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
11:39 | 2025-08-20
20/08/2025 11:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تغير اللهجة الاميركية مرتبط بزيارة لاريجاني؟
Lebanon 24
هل تغير اللهجة الاميركية مرتبط بزيارة لاريجاني؟
11:01 | 2025-08-20
20/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مباشرة لمركز إسرائيليّ داخل لبنان.. شاهدوها
Lebanon 24
صورٌ مباشرة لمركز إسرائيليّ داخل لبنان.. شاهدوها
10:55 | 2025-08-20
20/08/2025 10:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت بعد تعرضها لحادث دهس في زوق مصبح.. هل من يعرف عنها أو عن ذويها شيئًا؟
Lebanon 24
توفيت بعد تعرضها لحادث دهس في زوق مصبح.. هل من يعرف عنها أو عن ذويها شيئًا؟
10:41 | 2025-08-20
20/08/2025 10:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
23:45 | 2025-08-19
19/08/2025 11:45:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
23:43 | 2025-08-19
19/08/2025 11:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. اشتباك مسلح قرب مسجد في لبنان
14:43 | 2025-08-19
19/08/2025 02:43:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:51 | 2025-08-20
من الفندق إلى مطار بيروت.. هكذا سقطت محاولة تهريب 40 ألف دولار مزيّف!
11:39 | 2025-08-20
منسى يستعرض ملفات اقتصادية واجتماعية لدعم الجيش
11:01 | 2025-08-20
هل تغير اللهجة الاميركية مرتبط بزيارة لاريجاني؟
10:55 | 2025-08-20
صورٌ مباشرة لمركز إسرائيليّ داخل لبنان.. شاهدوها
10:41 | 2025-08-20
توفيت بعد تعرضها لحادث دهس في زوق مصبح.. هل من يعرف عنها أو عن ذويها شيئًا؟
10:39 | 2025-08-20
بعد سقوط مظليّ في البحر قبالة جونية... بيان للدفاع المدنيّ
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 19:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24