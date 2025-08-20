رجّي يكشف موعد تقديم الجيش خطته لحصر السلاح... وهذا ما قاله عن التمديد لليونيفيل

وصف يوسف رجّي، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بحصر السلاح بأنّه "تاريخي".

وفي تصريح عبر "الحدث"، قال رجّي: "مررنا بعقود من احتلال وهيمنة تيارات لا تمت للبنان بصلة".



وأكّد رجّي أن "لا عودة للوراء بشأن قرار حصر السلاح"، كاشفًا أنّه طالب المبعوث الأميركي توم برّاك بخطوة إسرائيلية بالمقابل.



واوضح أن الجيش سيقدم خطته لحصر السلاح في أيلول، وقد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية.



وفي ما يخص التمديد لليونيفيل، فكشف رجّي أن تعتبر أن اليونيفيل لم تؤد مهمتها كما يجب، معتبرا أن لا تريد دورا لليونيفيل من الأساس.



وشدد على أن يواصل اتصالاته للتمديد لليونيفيل في الجنوب.



اما عن سبب عدم مقابلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني خلال زيارته لبنان، فأشار إلى أنّه "بسبب هجوم قياداته على لبنان".



أضاف رجّي: "لا أقبل تسليح لحزب خارج عن الدولة"، متابعًا "أبلغنا الإيرانيين مرارا برفض التدخل بشؤوننا".



واعتبر أن "لا مشكلة بإبداء الرأي الإيراني ولكن المشكلة بدعم التمرد"، مشيرا غلى أن " الهجوم على الخارجية يأتي بعد انتهاء الوصاية ".

وشدد رجّي على ان طلب حصر السلاح لبناني ومن اللبنانيين ولا علاقة له لا بالأميركيين ولا بإسرائيل.



وأكّد أن "لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات"، معتبرا ان "الطائفة الشيعية رهينة لدى ويتاجر بها".



أضاف رجّي: "من يتكلم عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها".



أما عن ، فاعتبر أنّها تحترم حاليا سيادة لبنان وفق تأكيد قادتها، كاشفًا عن تنسيق قائم معهم حاليًا، شاكرًا لجهودها لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان.

وكشف رجّي عن أن هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان لاحقاوأوضح: "نبحث كل الملفات مع السوريين ولا خلافات عميقة".