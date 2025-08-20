Advertisement

لبنان

بعد اتهامه بشنّ حملات إعلامية ضد النائب معوّض... بيان من فرنجية

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1406881-638912882826444087.jpg
Doc-P-1406881-638912882826444087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجيه، البيان الآتي:
Advertisement

"للمرة الثانية على التوالي يعمد النائب ميشال معوض إلى اتهام النائب فرنجيه بشن حملات إعلامية ممنهجة ضدّه عبر استخدام منصات إعلامية، علماً أن فرنجيه لم يكن على علمٍ بالمقالات التي نُشرت وتناولت النائب معوض الا بعد البيانات التي صدرت عن الأخير".

تابع: "وكون النائب ميشال معوض مصرّ على زج إسم النائب فرنجيه في بياناته، نوضح الآتي: أولاً: البيان الأول الذي زُج فيه اسم النائب طوني فرنجيه، تناول حريق مكب بشنين الذي استغلّه معوض والذي أُثبت أنه مفتعل وذلك باعتراف من أحد العمّال السوريين. وهنا السؤال، هل من الصدفة أن يندلع الحريق في المكب قبل 3 أيام من انتخاب اتحاد بلديات قضاء زغرتا؟. 


أضاف البيان: "ثانياً: في ما يتعلّق بمؤسسة رينيه معوض وإصرار النائب معوض على الشفافية، فالإجابة تأتي من الإدارة الأميركية الجديدة نفسها، التي قطعت وأوقفت كل الدعم كدليل واضح على عدم شفافية ومناقبية عدد من المؤسسات التي سبقت وموّلتها. وعلى صعيد المساعدات الطبية، نسأل: هل تعلم المؤسسات غير الحكومية الدولية التي موّلت المساعدات أنّ دعمها يوظّف في السياسة؟".

أكمل البيان: "ثالثاً: سعادة النائب معوض، الجميع يعلم وأنت الأعلم أن النائب فرنجيه لطالما طمح وحاول بناء علاقة إحترام ومودّة مع حضرتك، وذلك بحثاً عن مصلحة مدينة زغرتا وقضائها وللتفرغ للمعارك السياسية خارج القضاء، غير أنك واظبت على لعب دورك وإلهاء تيار المرده في معارك داخل زغرتا، ونجحت فعلا عندما جرّيت التيار إلى معركة بلدية كنا بغنى عنها ودعمت لرئاسة الإتحاد شخصاّ لا يؤتمن على كلمة... كيف تمكنت من التفكير للحظة بائتمانه على الإتحاد ومصالح الناس؟ كلّ ذلك فقط لتسجيل النقاط السياسية!؟".

ختم البيان: "وبناء على طلب "المُصلحين" تحفّظ النائب فرنجيه عن الرد على اتهاماتك المتكررة ومع هذا البيان، نقفل باب السجالات في موضوع الحملات الإعلامية".
مواضيع ذات صلة
رئيس الجامعة اللبنانية - الفرنسية عرض مع النائب فرنجية شؤوناً أكاديمية وتربوية
lebanon 24
20/08/2025 19:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال معوض: اذا قارنا الحكومة بسابقاتها هناك فرق شاسع بتكوينها وببيانها الوزاري وبأعمالها وهي تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها
lebanon 24
20/08/2025 19:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال معوّض: أردنا تسهيل للمغتربين حقّهم في الانتخاب ويجب أن تكون هناك "عجلة" لكي يتمكّن وزير الداخليّة من أخذ الإجراءات الكاملة
lebanon 24
20/08/2025 19:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال معوّض: سأخرج من الجلسة التشريعية في حال لم يدرج بند اقتراع المغتربين على جدول الأعمال
lebanon 24
20/08/2025 19:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
10:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24