بعد اتهامه بشنّ حملات إعلامية ضد النائب معوّض... بيان من فرنجية

Advertisement

"للمرة الثانية على التوالي يعمد النائب إلى اتهام النائب بشن حملات إعلامية ممنهجة ضدّه عبر استخدام منصات إعلامية، علماً أن فرنجيه لم يكن على علمٍ بالمقالات التي نُشرت وتناولت النائب الا بعد البيانات التي صدرت عن الأخير".تابع: "وكون النائب ميشال معوض مصرّ على زج إسم النائب فرنجيه في بياناته، نوضح الآتي: أولاً: البيان الأول الذي زُج فيه اسم النائب طوني فرنجيه، تناول حريق مكب بشنين الذي استغلّه معوض والذي أُثبت أنه مفتعل وذلك باعتراف من أحد العمّال السوريين. وهنا السؤال، هل من الصدفة أن يندلع الحريق في المكب قبل 3 أيام من انتخاب اتحاد بلديات قضاء ؟.أضاف البيان: "ثانياً: في ما يتعلّق بمؤسسة رينيه معوض وإصرار النائب معوض على الشفافية، فالإجابة تأتي من الجديدة نفسها، التي قطعت وأوقفت كل الدعم كدليل واضح على عدم شفافية ومناقبية عدد من المؤسسات التي سبقت وموّلتها. وعلى صعيد المساعدات الطبية، نسأل: هل تعلم المؤسسات غير الحكومية الدولية التي موّلت المساعدات أنّ دعمها يوظّف في السياسة؟".أكمل البيان: "ثالثاً: النائب معوض، الجميع يعلم وأنت الأعلم أن النائب فرنجيه لطالما طمح وحاول بناء علاقة إحترام ومودّة مع حضرتك، وذلك بحثاً عن مصلحة مدينة زغرتا وقضائها وللتفرغ للمعارك السياسية خارج ، غير أنك واظبت على لعب دورك وإلهاء المرده في معارك داخل زغرتا، ونجحت فعلا عندما جرّيت إلى معركة بلدية كنا بغنى عنها ودعمت لرئاسة الإتحاد شخصاّ لا يؤتمن على كلمة... كيف تمكنت من التفكير للحظة بائتمانه على الإتحاد ومصالح الناس؟ كلّ ذلك فقط لتسجيل النقاط السياسية!؟".ختم البيان: "وبناء على طلب "المُصلحين" تحفّظ النائب فرنجيه عن الرد على اتهاماتك المتكررة ومع هذا البيان، نقفل باب السجالات في موضوع الحملات الإعلامية".