لبنان

تضرّر ألواح طاقة شمسيّة بسبب إطلاق نار من الجانب السوريّ

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:20
تضرّرت ألواح طاقة شمسيّة في منزل في بلدة فيسان - الهرمل، جراء إطلاق رصاص من الجانب السوريّ، عند أعالي بلدة الحرف الحدوديّة.
