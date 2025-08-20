Advertisement

لبنان

تعديل رحلات... إليكم البيان التالي من طيران "الشرق الأوسط"

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:35
صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
تُعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية،  سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من كلّ من باريس، نيس، ، ميلانو، اثينا، اسطنبول، لارنكا، عمان، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، وإليها، للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 26 آب 2025 ولغاية يوم الخميس 28 آب 2025.  يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
 
 
 
 
 
 
