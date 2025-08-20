شقير من بعبدا: استثمارات ناشئة وحضور عربي متجدد

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية رئيس الوزير السابق ، الذي قال بعد اللقاء إنّه هنّأ "فخامة الرئيس على الجهود الجبارة التي يبذلها وعلى حكمته في إدارة الملفات الوطنية الدقيقة".وأشار إلى أنّ "استثمارات جديدة بدأت بالظهور في إلى جانب مؤسسات ناشئة، ما يعكس حيوية اقتصادية يجب البناء عليها"، مشدّداً على "أهمية أن يكون القطاع المصرفي قوياً إلى جانبنا لمواكبة هذه الحركة الاقتصادية".ولفت شقير إلى "الحضور العربي الكبير في لبنان، والذي يشكّل بارقة أمل في إعادة التواصل مع الشقيقة"، معبّراً عن أمله في "عودة الأشقاء السعوديين قريباً إلى لبنان". كما أبدى تفاؤله "بالمسار الاقتصادي وبالقوانين الإصلاحية المرتقبة التي ستساهم في تعزيز النمو وتحريك عجلة الإنتاج".