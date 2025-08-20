Advertisement

لبنان

شقير من بعبدا: استثمارات ناشئة وحضور عربي متجدد

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:42
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الذي قال بعد اللقاء إنّه هنّأ "فخامة الرئيس على الجهود الجبارة التي يبذلها وعلى حكمته في إدارة الملفات الوطنية الدقيقة".
وأشار شقير إلى أنّ "استثمارات جديدة بدأت بالظهور في لبنان إلى جانب مؤسسات ناشئة، ما يعكس حيوية اقتصادية يجب البناء عليها"، مشدّداً على "أهمية أن يكون القطاع المصرفي قوياً إلى جانبنا لمواكبة هذه الحركة الاقتصادية".

ولفت شقير إلى "الحضور العربي الكبير في لبنان، والذي يشكّل بارقة أمل في إعادة التواصل مع الدول العربية الشقيقة"، معبّراً عن أمله في "عودة الأشقاء السعوديين قريباً إلى لبنان". كما أبدى تفاؤله "بالمسار الاقتصادي وبالقوانين الإصلاحية المرتقبة التي ستساهم في تعزيز النمو وتحريك عجلة الإنتاج".
